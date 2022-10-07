"Северный поток" подорвали умышленно – результаты расследования

Многие подозревают, что взрывы газопроводов сделаны для того, чтобы Россию не заставили платить штрафы за срыв контрактов.

"Северный поток" взорвали умышленно, об этом заявляют расследователи из Швеции.

Доказательства свидетельствуют о серьезном саботаже, говорится в заявлении шведской службы безопасности, однако деталей о том, как произошли взрывы, не предоставляют.

Две истоки в российских трубопроводах обнаружены в экономической зоне Швеции, еще две – в зоне Дании, которая проводит свое следствие и никак не комментирует заявления соседей.

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Многие подозревают, что взрывы газопроводов сделаны для того, чтобы Россию не заставили платить штрафы за срыв контрактов.

Напомним, что началом полномасштабной войны против Украины Москва ради энергетического шантажа сократила поставки газа в Европу через "Северный поток-1". "Северный поток-2" Европа отказалась запускать в работу из-за санкций за вторжение.

В августе Россия решила полностью прекратить газоснабжение первым "потоком", заявив, что испытывает "технические проблемы".

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