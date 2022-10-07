В Сумской области возвращают масочный режим — Живицкий

Глава ОВА Сумской области Дмитрий Живицкий предупредил, что в регионе с 7 октября возвращают масочный режим из-за коронавируса.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил, что с сегодняшнего дня, 7 октября, в регионе снова вводят масочный режим из-за роста количества больных COVID-19.

Об этом он написал в Телеграм.

"С 7 октября в Сумской области вводим масочный режим из-за повышенной заболеваемости COVID. Он, к сожалению, никуда от нас не делся", — отметил Живицкий.

Уточняется, что масочный режим следует соблюдать в общественном транспорте и публичных местах.

Напомним, во всех регионах наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

Накануне Киевская городская государственная администрация рекомендовала жителям столицы использовать средства индивидуальной защиты в общественном транспорте, местах обслуживания посетителей и учебных заведений из-за COVID-19.

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