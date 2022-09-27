Можно ли сдавать кровь после COVID-19

В условиях противодействия военной агрессии РФ донорство крови имеет критически важное значение для сохранения жизни как военных, ежедневно защищающих нашу страну, так и гражданских граждан.

Человек, перенесший коронавирусную болезнь, может сдавать кровь через 28 дней после полного выздоровления.

Об этом сообщили специалисты Минздрава.

"Такие ограничения связаны прежде всего с состоянием здоровья самого донора, которое должно восстановиться после болезни. Ведь этот вирус через кровь не передается", — отмечают медики.

Среди основных способов его передачи — контактный, когда вирус попадает на слизистые носа, глаз через руки или другие предметы, контаминированные (загрязненные) выделениями из дыхательных путей больного или инфицированного, и капельный, когда вирус передается от человека к человеку во время кашля или чихание.

Вакцинация против коронавируса также не является противопоказанием к донорству крови, поскольку для вакцинации против COVID-19 не используются так называемые живые вакцины, содержащие ослабленный живой микроорганизм.

Если на следующий день после прививки человек чувствует себя здоровым и это подтверждает осмотр врача перед донацией, можно сдавать кровь.

Что касается других прививок, например для профилактики туберкулеза (БЦЖ), кори, паротита и краснухи (КПК), которые проводят живыми вакцинами, то после них кровь можно сдавать через четыре недели.

Напомним, в Украине разрешили вакцинировать детей в возрасте 5-11 лет против COVID-19.

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