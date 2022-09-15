Коронавирус снова возвращается: когда в Украине ждать нового пика

Пик заболеваемости коронавирусом в нашей стране прогнозируется на начало октября. В ВОЗ прогнозируют дефицит кислорода для тяжелых пациентов, поскольку источники поставок в оккупированных частях страны или разрушены, говорится в ТСН.

В Украине, как и в Европе, циркулирует «Омикрон», он считается не таким агрессивным, как дельта, однако для групп риска все равно опасен. Война сорвала планы вакцинировать к концу 70% населения. Уровень иммунизации среди взрослых едва дотягивает до 50%, а среди пожилых он значительно ниже. "У нас группа риска не очень охвачена вакцинацией, поэтому можно ожидать и роста заболеваемости и роста тяжелых случаев", — говорят врачи.

За минувшую неделю в стационарах от коронавируса умерли 70 пациентов, в основном это люди в возрасте и невакцинированы. Следующие недели количество больных будет только расти. «Для Украины, когда мы делали прогноз, пиковые показатели приходятся на конец сентября по начало октября», — прогнозируют медики.

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Из-за войны во Всемирной организации здравоохранения опасаются, что в Украине будет дефицит кислорода. Поскольку предприятия, где его закупали для больниц, либо разрушены, либо на оккупированных территориях. В Минздраве говорят, такие опасения бесполезны – кислозависимых пациентов при «Омикроне» значительно меньше, а для «ководных» стационаров уже давно закупили автономные кислородные станции.

Новости о росте заболеваемости ощущают в центрах вакцинации. Если летом здесь было пусто, сейчас в электронной очереди расписан весь день.

В этом сезоне общего карантина в стране не будет, говорят в Минздраве. Ограничения могут быть локальными и эти решения будут принимать местные власти. Из-за войны проверять сертификаты нет возможности. К тому же в настоящее время запасов вакцины в стране осталось на 10-14 дней, говорит санитарный врач. "Пфайзер" вообще в дефиците. В стране ждут поставки вакцины в рамках программы «Ковак».

То есть через несколько недель обещает санитарный врач недостатка вакцин не будет. В июле в Украине разрешили вторую бустерную дозу для украинцев старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания — именно они тяжелее всего переносят коронавирус. Однако национальная техническая группа по иммунопрофилактике уже рекомендует второй бустер для всех украинцев.

Независимо от того, это первый бустер, второй или вообще начало вакцинации в центрах просят украинцев записываться в электронную очередь через систему HELSI.me. Ведь скопления нежелательны и в силу распространения вируса, и в связи с ракетной угрозой со стороны России.

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