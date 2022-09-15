В Одессе раздался взрыв

Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.
В Одессе вечером 15 сентября прогремел взрыв.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.
Официально о взрыве ничего не сообщается.
Воздушная тревога по состоянию на 22:07 продолжается. Оставайтесь в укрытиях!
Напомним, ранее войска РФ устроили массированные ракетные обстрелы Кривого Рога — оккупанты выпустили по городу "Кинжалы" и "Калибры".
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