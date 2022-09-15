В Одессе раздался взрыв

Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

В Одессе вечером 15 сентября прогремел взрыв.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

Официально о взрыве ничего не сообщается.

Воздушная тревога по состоянию на 22:07 продолжается. Оставайтесь в укрытиях!

Напомним, ранее войска РФ устроили массированные ракетные обстрелы Кривого Рога — оккупанты выпустили по городу "Кинжалы" и "Калибры".

Читайте также:

"От февраля снимают стресс": Путина беспокоит высокий уровень алкоголизма в Кремле