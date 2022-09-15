В Одесі пролунав вибух

Перед цим у місті була оголошена повітряна тривога.

В Одесі ввечері 15 вересня пролунав вибух.

Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах.

Перед цим у місті була оголошена повітряна тривога.

Офіційно наразі про вибух нічого не повідомляється.

Повітряна тривога станом на 22:07 ще триває. Залишайтеся в укриттях!

Нагадаємо, раніше війська РФ влаштували масовані ракетні обстріли Кривого Рогу - окупанти випустили по місту "Кинджали" та "Калібри".

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