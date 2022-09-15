Росія ракетами обстріляла Кіровоградську область: подробиці

Російські окупанти у четвер, 15 вересня, ракетами обстріляли Кіровоградську область.
Одну із ракет окупантів збила система протиповітряної оборони.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"На території Петрівської громади зафіксовано прильоти ворожих ракет. Агресор намагається варварськи нищити інфраструктурні об’єкти. Одну ракету збито ППО. Прошу не ігнорувати сирени", - повідомив Райкович.
Інформація про потерпілих та наслідки обстрілів уточнюється.
Нагадаємо, у Кривому Розі під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи.
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