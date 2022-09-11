РФ атакувала Дніпропетровщину, Харківщину та Кременчук: деталі

У Кременчуцькому районі на Полтавщині сьогодні ввечері, після оголошення повітряної тривоги було чутно вибухи.

Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.

"Чути звуки вибухів. Очікуйте на офіційну інформацію. Залишайтесь в укриттях", - зазначив він.

Згодом, дещо пізніше, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін підтвердив, що сили ППО збили ворожу ракету. Проте він закликав громадян і надалі залишатися в укриттях, до закінчення повітряної тривоги. Своєю чергою, у Мережі повідомили, що у Кременчуці - аварійне відключення світла.

Також стало відомо, що вибухи було чути у Павлограді на Дніпропетровщині. Про руйнування та жертви у місті поки нічого не відомо. У Павлоградській міськраді підтвердили, що окупанти влучили в об'єкт інфраструктури за містом. У Павлограді працювала ППО.

Керівник Дніпропетровськлї ОВА Резніченко додав, що загарбники завдали ударів по енергетичній інфраструктурі регіону. Через це деякі міста та громади області залишилися без світла.

Крім того, загарбники завдали удару і по Харківщині. Дергачівська міська рада підтвердила удар по критичній інфраструктурі. Тим часом у Мережі пишуть, що у небі над Харківщиною - зарево від російських "прильотів".

Голова Харківської ОВА повідомив, що окупанти також завдали ударів по критичній інфраструктурі міста та області.

Внаслідок цього у деяких населених пунктах немає електро- та водопостачання. На місцях влучань виникли пожежі.

Раніше повідомлялося, що на 9 напрямках фронту ворог обстріляв інфраструктуру із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

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