Буде відповідь: експерт пояснив, як Путін спробує помститися за провал на фронті

ЗСУ успішно звільняють окуповані Росією території України. За це армія РФ спробують помститися і відповісти.

Російські окупанти за успіхи ЗСУ на фронті можуть посилити ракетні обстріли, піти на черговий шантаж та відступити.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко 24 Каналу.

За його словами, попри успішні дії ЗСУ, тішитися зарано, адже війна ще не закінчилася, і окупанти точно спробують відповісти. Мусієнко каже, що є три варіанти того, як окупанти реагуватимуть на свій провал.

Згідно з першим варіантом, росіяни почнуть "відмазуватися" і говорити маячню, що відступ з Харківщини – це "тактичний маневр", "хитрий хід", а вони готують в інших точках ударні угруповання. Крім того, окупанти однозначно посилять ракетні обстріли території України.

"У цей час залишки військ, які хоча б на щось спроможні на Сході та Півдні, вони переведуть в глуху ешелоновану оборону. Це, якщо їм взагалі це вийде зробити, бо може не вийти. Також вони спробують нашкребти хоча б якісь резерви в Росії, щоб далі перекидати їх", – пояснив експерт.

На думку Мусієнка, другий варіант полягає в тому, що окрім посилення ракетних ударів та спроби "назбирати резерви", Путін та його посібники можуть знову почати погрожувати тактичними ядерними ударами.

Третій сценарій, як вважає експерт, найменш ймовірний. Росія може визнати реальну ситуацію та ухвалити рішення про відступ.

"Путіна атакують з двох сторін. Перші – "яструби", які вимагають активніших та більших дій щодо війни, а він не може їх продемонструвати. Друге – його атакує так зване "ліберальне крило". Нещодавно було рішення петербурзьких муніципальних депутатів одного з округів, які пропонують звинуватити Путіна у держзраді. Схоже рішення було й в Москві", - сказав він.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські війська просуваються на півночі Харківської області. Збройним Силам України, до державного кордону з РФ на Харківщині залишилось 50 км.

Крім того, російські окупанти тікають з території Луганщини. У Кремінній майорить український прапор, який повісили партизани.

Нагадаємо, Зеленський 11 вересня повідомив, що ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Харківщині.

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