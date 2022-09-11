Окупанти пакують награбоване та тікають з Луганщини – Гайдай

Російські окупанти тікають з території Луганщини, вони залишають навіть ті міста, які були окуповані ще 2014 року.
У Кремінній майорить український прапор, який повісили партизани.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"У нас є інформація з окупованих територій, що виїжджають і комендатури, прокуратури й коменданти з гауляйтерами. Складають награбовані речі, пакують свої родини в автомобілі й виїжджають. Виїжджають навіть з міст окупованих ще 2014 року", — повідомив він.
За інформацією Гайдая, у Кремінній українські партизани повісили синьо-жовтий стяг.
"Тут цікава ситуація. Окупанти вже втікли з міста, а колаборанти або теж втікли, або бояться прапор знімати. Бо розуміють, що контрнаступ вже не зупинити", — додав Гайдай.
Раніше Гайдай повідомив, що звільнення окупованих територій Луганщини не відбудеться найближчим часом.
"Деокупація Луганської області не буде скоро. Але вона відбудеться обов’язково. Нам треба виграти війну в цілому. В нашій перемозі мається на увазі і деокупація Луганщини", — сказав Гайдай.
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