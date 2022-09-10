Гайдай: Деокупація Луганщини не відбудеться скоро

Після звільнення повертатись до регіону можна буде не одразу.

Звільнення окупованих територій Луганщини не відбудеться найближчим часом.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Як людині, що народилася в Сєвєродонецьку Луганської області, звісно, що мені хочеться, щоб деокупація Луганщини почалася завтра….Деокупація Луганської області не буде скоро. Але вона відбудеться обов’язково. Нам треба виграти війну в цілому. В нашій перемозі мається на увазі і деокупація Луганщини", — сказав Гайдай.

Він зазначив, що після звільнення повертатись до регіону можна буде не одразу. Потрібен буде час, аби перед відбудовою розмінувати населені пункти, які протягом кількох місяців перебували під щоденними обстрілами російських окупантів.

"В першу чергу, що треба буде одразу робити — це розмінування. Звісно хочеться одразу відновлювати будинки, школи, запускати дитячі садочки. Для нас пріоритет — це люди. Тому перший крок - це деокупація, другий крок — розмінування, далі — критична інфраструктура, а потім вже розбудова", — зазначив Гайдай.

Під час бойових дій окупанти повністю зруйнували всю критичну інфраструктуру області: газопостачання, водопостачання та електропостачання.

Раніше Гайдай повідомив, що російські окупанти наразі основні свої зусилля кинули на захоплення міста Бахмут. Крім того, росіяни мали провести псевдореферендум, але на Луганщині останнім часом почастішала "бавовна", тому терміни вони увесь час змінюють.

Недозахоплення Луганщини: рашистам не по зубах окупувати весь регіон. Сергій Гайдай у ТСН

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