Кому підвищать пенсії у жовтні 2022 року та на скільки

Підвищення від 1 липня прожиткового мінімуму стало підставою для підвищення пенсій. Але це підвищення не було останнім до кінця поточного року, для окремих вікових категорій зростання пенсій заплановано від 1 жовтня. Кому та наскільки зростуть виплати у жовтні, читайте у матеріалі ТСН.ua

В жовтні для окремих категорій пенсіонерів пенсії перераховують вже третій рік поспіль. У 2020 років у жовтні на 500 гривень підвищили пенсії громадянам віком старше 85 років, у 2021 році на 400 гривень — для всіх кому виповнилося 75 років. І от у 2022 році пенсії будуть перераховані тим, кому виповнилося 70 років.

Особам віком від 70 до 75 років планується встановити щомісячну компенсаційну виплату у розмірі 300 гривень (у межах пенсійної виплати 10340,35 гривні). Якщо людина досягне віку 70 років після 1 жовтня, компенсаційну виплату буде встановлено з дати досягнення 70-річного віку. Пенсію підвищать лише тим хто має не лише потрібний вік, а й необхідний страховий стаж. Крім цього є певні обмеження стосовно розміру виплат, які особа отримує. Якщо пенсія громадянина вища ніж 10 340 грн, то доплати не буде.

Особам, старшим за 70 років, яким призначено пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та мають стаж для чоловіка — 35 років, для жінки — 30 років, мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється на рівні 3000 гривень. Як повідомляє ПФУ «Якщо у зазначених осіб страховий стаж становить менш як 35 років у чоловіків, менш як 30 років у жінок мінімальний розмір пенсійної виплати визначається пропорційно страховому стажу, виходячи з розміру 3000 гривень».

Від 1 жовтня очікується збільшення розміру пенсії за віком для незайнятих осіб, які досягли 65 років та мають страховий стаж — не менше 30 років для жінок та не менше 35 років для чоловіків.

Ще один перерахунок, але вже на всіх українців чекає від 1 грудні 2022 року, оскільки буде підвищено рівень прожиткового мінімуму.

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