До Києва прибула очільниця МЗС Німеччини Бербок

У суботу, 10 вересня, до Києва з неанонсованим візитом прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Як повідомляє Deutsche Welle, мета її візиту, як наголосила сама очільниця німецького МЗС, протистояти ідеї "втому від війни", яка є у ФРН.

Зазначається, що це її другий приїзд від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Бербок планує зустрітися з главою МЗС України Дмитром Кулебою, але її повний графік не оголошують з міркувань безпеки.

Варто зазначити, що цього це вже третій неанонсований візит європейський та американських політиків до України. Так, 9 вересня стало відомо, що до Києва прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, де він розповів про новий план російського диктатора Володимира Путіна щодо України і звернувся до країн Євросоюзу із закликом виділити Києву обіцяний транш в 9 млрд євро.

8 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до України з неоголошеним візитом, аби обговорити військову підтримку України.

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