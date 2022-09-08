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Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до України з неоголошеним візитом

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Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до України з неоголошеним візитом

Фото: Associated Press

Державний секретар США Ентоні Блінкен 8 вересня прибув до України з неоголошеним візитом.

Зазначається, що Блінкен під час свого візиту обговорить військову допомогу Україні у боротьбі проти російської агресії.

Про це повідомляє агентство AFP та Le Monde.

Стало відомо, що Блінкен анонсує нову військову допомогу Україні та іншим європейським країнам, яким загрожує Росія. Так, адміністрація Байдена надасть два мільярди доларів довгострокового іноземного військового фінансування Україні та вісімнадцяти сусіднім країнам, "яким найбільше загрожує російська агресія".

За даними Державного департаменту США, ця допомога є доповненням до 675 мільйонів доларів прямої підтримки постачань озброєнь Україні, про яку заявив у четвер, 8 вересня, держсекретар США з питань оборони Ллойд Остін.

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