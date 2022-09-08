Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до України з неоголошеним візитом

Державний секретар США Ентоні Блінкен 8 вересня прибув до України з неоголошеним візитом.

Зазначається, що Блінкен під час свого візиту обговорить військову допомогу Україні у боротьбі проти російської агресії.

Про це повідомляє агентство AFP та Le Monde.