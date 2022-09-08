Андрій Данилко вперше розсекретив, на скільки схуднув за час війни

Андрій Данилко поділився, що зараз живе за розкладом, який собі спеціально склав.

У програмі "І гримнув Грем" Данилко зізнався, що такий графік допомагає йому тримати своє життя під контролем. Окрім того, актор та співак поділився, що за цей час навіть схуднув, і розсекретив на скільки:

"У мене, як у піонерському таборі. Такий розклад, ви не повірите. Я більш-менш налагодив сон, я скинув багато кілограмів. Майже 14 кілограмів скинув. Я встаю о 7:40, такий розклад, як у таборі я собі спеціально зробив. Тут у мене така їжа… Так, я можу трохи випити, але це не так, як було в минулому. Тому що я випивав, щоб заснути. Я не міг заснути. Мене не брали таблетки снодійні. І те, я ще зараз трохи торможу. Тому що вчора я перебільшив дозу мелатоніну", - розповів Данилко.

У грудні 2021-го року Данилко здивував фанів схудненням та помолоділим виглядом / Фото: instagram.com/v_serduchka

Нагадаємо, що у квітні минулого року експродюсер Андрія Данилка Юрій Нікітін розповідав про проблеми зі здоров'ям у артиста. У Данилка були серйозні проблеми зі сном і він намагався налагодити циркадні ритми. Нікітін ділився, що тривалий час Данилко не міг займатися творчістю, що у нього були депресії і що над його проблемами зі здоров'ям працювала велика купа спеціалістів навіть з-за кордону.

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