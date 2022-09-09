ЗСУ вигнали російські війська з Балаклії: що про це кажуть у Путіна

Речник російського диктатотора Дмитро Пєсков відмовився коментувати успіхи ЗСУ на Харківському напрямку та втрату Балаклії.
На запитання російських пропагандистів, чи не стурбований Кремль ситуацією, що українські захисники успішно деокуповують населені пункти Харківської області, Пєсков порадив це запитати у колеги з Міністерства оборони РФ.
Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.
"Щодо ходу спеціальної військової операції, то це до мого колеги (офіційного представника Міноборони РФ - ред.) Ігоря Конашенкова", - сказав Пєсков.
Як повідомляли раніше, у російських пропагандистів виникла паніка через український контрнаступ на Харківщині. Одна група здивована армією України і шукає виправдання провалам ЗС РФ та називає це "спланованим відходом", інша - звинувачує свою армію у невмінні воювати. У Зеленського вважають, що подібними заявами Росія шукає "виправдання" так званому "спланованому відходу" путінської армії.
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