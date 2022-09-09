Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ вигнали російські війська з Балаклії: що про це кажуть у Путіна

Дата публікації
Перегляди
34к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ вигнали російські війська з Балаклії: що про це кажуть у Путіна

Фото: Associated Press

Речник російського диктатотора Дмитро Пєсков відмовився коментувати успіхи ЗСУ на Харківському напрямку та втрату Балаклії.

На запитання російських пропагандистів, чи не стурбований Кремль ситуацією, що українські захисники успішно деокуповують населені пункти Харківської області, Пєсков порадив це запитати у колеги з Міністерства оборони РФ.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Щодо ходу спеціальної військової операції, то це до мого колеги (офіційного представника Міноборони РФ - ред.) Ігоря Конашенкова", - сказав Пєсков.

Як повідомляли раніше, у російських пропагандистів виникла паніка через український контрнаступ на Харківщині. Одна група здивована армією України і шукає виправдання провалам ЗС РФ та називає це "спланованим відходом", інша - звинувачує свою армію у невмінні воювати. У Зеленського вважають, що подібними заявами Росія шукає "виправдання" так званому "спланованому відходу" путінської армії.

Успішний контрнаступ - ЗСУ звільнили понад 20 сіл на Харківщині

Успішний контрнаступ - ЗСУ звільнили понад 20 сіл на Харківщині

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
34к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація