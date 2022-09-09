ЗСУ вигнали російські війська з Балаклії: що про це кажуть у Путіна

На запитання російських пропагандистів, чи не стурбований Кремль ситуацією, що українські захисники успішно деокуповують населені пункти Харківської області, Пєсков порадив це запитати у колеги з Міністерства оборони РФ.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Щодо ходу спеціальної військової операції, то це до мого колеги (офіційного представника Міноборони РФ - ред.) Ігоря Конашенкова", - сказав Пєсков.

Як повідомляли раніше, у російських пропагандистів виникла паніка через український контрнаступ на Харківщині. Одна група здивована армією України і шукає виправдання провалам ЗС РФ та називає це "спланованим відходом", інша - звинувачує свою армію у невмінні воювати. У Зеленського вважають, що подібними заявами Росія шукає "виправдання" так званому "спланованому відходу" путінської армії.

Успішний контрнаступ - ЗСУ звільнили понад 20 сіл на Харківщині

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