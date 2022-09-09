До Києва прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

До Києва 9 вересня прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Під час візиту вже запланована серія з кількох зустрічей.

Так, обговорюватимуться важливі питання, пов’язані з геополітичною ситуацією та енергетичним ринком, а також енергетичною та військовою безпекою.

Про це повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер, пише Polsat News.

За його словами, інформація про візит була оприлюднена з певною затримкою з міркувань безпеки. Мюллер зазначив, що візит Моравецького "є політичним сигналом Кремлю".

"Цей сигнал буде надіслано сьогодні. Ми підтримаємо Україну в цій дуже складній ситуації . Ми вважаємо, що Росія порушує всі можливі міжнародні стандарти. Захист України – це захист нашої безпеки", – додав речник уряду.

Нагадаємо, 8 вересня до України прибув з неоголошеним візитом Державний секретар США Ентоні Блінкен.

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