В Киев прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

В Киев 9 сентября прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В ходе визита уже запланирована серия из нескольких встреч.

Так, будут обсуждаться важные вопросы, связанные с геополитической ситуацией и энергетическим рынком, а также энергетической и военной безопасностью.

Об этом сообщил спикер польского правительства Петр Мюллер, пишет Polsat News.

По его словам, информация о визите была обнародована с определенной задержкой из соображений безопасности. Мюллер отметил, что визит Моравецкого "является политическим сигналом Кремлю".

"Этот сигнал будет послан сегодня. Мы поддержим Украину в этой очень сложной ситуации. Мы считаем, что Россия нарушает все возможные международные стандарты. Защита Украины – это защита нашей безопасности", – добавил представитель правительства.

Напомним, 8 сентября в Украину прибыл с необъявленным визитом Государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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