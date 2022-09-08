США предоставят Украине $675 млн, еще более 1 млрд ожидается от Европы — Зеленский

Украина получит от Соединенных Штатов новый пакет оборонной помощи в размере 675 миллионов долларов.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером 8 сентября.

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"У нас есть решение президента Байдена о новом пакете оборонной помощи в размере 675 миллионов долларов. Объявлено и о том, что Украина получит более миллиарда долларов из общего пакета поддержки европейских демократий", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что каждый из таких шагов западных партнеров Украины отражается на прочности нашего государства и всей Европы в защите от российского террора.

Также Зеленский прокомментировал визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Мы провели с ним очень полезные для обеих наших стран переговоры – потому что делаем общее дело, защищая свободу. Я поблагодарил госсекретаря за его личную роль в помощи нам; президента Байдена – за решительное и результативное лидерство; Конгресс Соединенных Штатов – за неизменную двухпартийную и двухпалатную поддержку и каждого американца – за искреннее понимание нашей борьбы", — отметил глава государства.

Стороны обсудили политическое сотрудничество и взаимодействие между странами в финансовой плоскости. Зеленский подчеркнул, что макроэкономическая поддержка сейчас столь же важна, как и поддержка оружием и боеприпасами.

Также госсекретарь США и президент Украины уделили внимание Плану быстрого восстановления (Fast Recovery Plan) и в целом восстановлению нашего государства после российских ударов.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что с 1 сентября уволено более 1000 квадратных километров нашей территории.