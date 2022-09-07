Зеленский провел переговоры с Шольцем: о чем говорили

Зеленский поблагодарил Шольца за подтверждение 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи от ЕС.
Президент Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом.
Об этом глава украинского государства рассказал в своем традиционном видеообращении вечером 7 сентября.
Собеседники обсудили многие темы: ответственность государства-террориста, дальнейшее усиление оборонных способностей Украины и финансовую поддержку нашего государства.
Зеленский поблагодарил Шольца за подтверждение 5 миллиардов евро макрофина от Европейского Союза.
"Важное решение, которое позволит нам поддержать украинцев, обеспечить социальные выплаты для наших людей. Благодарю также Еврокомиссию и всех наших партнеров в ЕС за этот финансовый пакет", — отметил он.
По словам президента, предоставление еще трех миллиардов евро обсуждается, украинская сторона ожидает формат решения.
Ранее Зеленский в обращении рассказал о "хороших новостях из Харьковщины".
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