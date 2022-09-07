Зеленский провел переговоры с Шольцем: о чем говорили

Зеленский поблагодарил Шольца за подтверждение 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи от ЕС.

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом глава украинского государства рассказал в своем традиционном видеообращении вечером 7 сентября.

Собеседники обсудили многие темы: ответственность государства-террориста, дальнейшее усиление оборонных способностей Украины и финансовую поддержку нашего государства.

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Зеленский поблагодарил Шольца за подтверждение 5 миллиардов евро макрофина от Европейского Союза.

"Важное решение, которое позволит нам поддержать украинцев, обеспечить социальные выплаты для наших людей. Благодарю также Еврокомиссию и всех наших партнеров в ЕС за этот финансовый пакет", — отметил он.

По словам президента, предоставление еще трех миллиардов евро обсуждается, украинская сторона ожидает формат решения.

Ранее Зеленский в обращении рассказал о "хороших новостях из Харьковщины".