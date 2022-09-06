Шольц отказался поставлять Украине танки Leopard 2 — Welt

Немецкий канцлер Олаф Шольц отказался поставлять Украине танки Leopard 2.
Он отклонил просьбу Дениса Шмыгаля предоставить Украине современную бронетехнику.
Об этом сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах.
Немецкая оружейная группа Krauss-Maffei Wegmann в апреле согласилась поставить Украине 100 танков Leopard 2A7. Первая бронетехника могла прибыть в ВСУ через 36 месяцев. Однако Олаф Шольц не согласовал эти поставки и неконкретно ответил на просьбу Шмыгаля. Канцлер не изъявил "совершенно никакого желания" изменить свою негативную позицию по поставкам танков.
В немецком правительстве отказались комментировать информацию, отметив, что это конфиденциальный разговор, но Германия продолжает поддерживать Украину в войне против РФ.
Напомним, Шмигаль обсудил с Шольцом возможность предоставления Украине танков Leopard 2.
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