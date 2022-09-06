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Шольц отказался поставлять Украине танки Leopard 2 — Welt

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Шольц отказался поставлять Украине танки Leopard 2 — Welt

Фото: Associated Press

Немецкий канцлер Олаф Шольц отказался поставлять Украине танки Leopard 2.

Он отклонил просьбу Дениса Шмыгаля предоставить Украине современную бронетехнику.

Об этом сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах.

Немецкая оружейная группа Krauss-Maffei Wegmann в апреле согласилась поставить Украине 100 танков Leopard 2A7. Первая бронетехника могла прибыть в ВСУ через 36 месяцев. Однако Олаф Шольц не согласовал эти поставки и неконкретно ответил на просьбу Шмыгаля. Канцлер не изъявил "совершенно никакого желания" изменить свою негативную позицию по поставкам танков.

В немецком правительстве отказались комментировать информацию, отметив, что это конфиденциальный разговор, но Германия продолжает поддерживать Украину в войне против РФ.

Напомним, Шмигаль обсудил с Шольцом возможность предоставления Украине танков Leopard 2.

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