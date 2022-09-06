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Шольц відмовився постачати Україні танки Leopard 2 - Welt

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Шольц відмовився постачати Україні танки Leopard 2 - Welt

Фото: Associated Press

Німецький канцлер Олаф Шольц відмовився постачати Україні танки Leopard 2.

Він відхилив прохання Дениса Шмигаля надати Україні сучасну німецьку бронетехніку. 

Про це повідомляє німецьке видання Welt з посиланням на джерела в українських урядових колах. 

Німецька збройова групи Krauss-Maffei Wegmann у квітні погодилась поставити Україні 100 танків Leopard 2A7. Перша бронетехніка могла прибути до ЗСУ через 36 місяців. Проте Олаф Шольц не погодив це постачання та неконкретно відповів на прохання Шмигаля. Канцлер не виявив "зовсім жодного бажання" змінити свою негативну позицію щодо постачання танків.

У німецькому уряді відмовились коментувати інформацію, зазначивши, що це конфіденційна розмова, але продовжують підтримувати Україну у війні проти РФ. 

Нагадаємо, Шмигаль обговорив із Шольцом можливість надання Україні танків Leopard 2

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