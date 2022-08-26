Диктатор Лукашенко назвав Шольца і Макрона "пацанами" і "дрібнотою"

Напередодні Лукашенко відвідав Мінський механічний завод. Під час зустрічі з робітниками він трохи поміркував про політику, світових лідерів та кремлівського очільника Володимира Путіна.

Про це повідомила пресслужба Лукашенка.

Так, білоруський диктатор прокоментував нещодавні заяви німецького канцлера Олафа Шольца про розмову з Путіним. Мовляв, розмови між двома лідерами держав мають "закритий характер", а тому оприлюднити її можна "лише за згодою людини на тому кінці дроту".

"Повірте, моя реакція (ви її повинні запам'ятати) - це пацан. Шольц - це пацан, який нічого не розуміє і розуміти не хоче в політиці", - заявив Лукашенко.

Також він назвав "фейком" слова Шольца про те, що під час розмови з ним Путін заперечував незалежність Білорусі та України.

"Не звертайте уваги на балаканину цього пацана. Він трошки подорослішає, якщо німці його не виженуть, і зрозуміє, що він бовтун. Ось і все", - заявив Лукашенко.

Не оминув самопроголошений президент і лідера французів Еммануеля Макрон. Мовляв, той "піарився перед журналістами" розмовою з очільником Кремля. "Це пацани, розумієте? Дрібнота. Так не можна, так не буває", - вважає Лукашенко.

Як повідомлялося, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що в розмові з ним Володимир Путін нібито заперечував незалежність Білорусі та України. Своєю чергою, Лукашенко заявив, що "незалежність Білорусі – річ непорушна".

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