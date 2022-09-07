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Зеленський провів перемовини з Шольцом: про що говорили

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Зеленський провів перемовини з Шольцом: про що говорили

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський подякував Шольцу за підтвердження 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги від ЄС.

Президент Володимир Зеленський провів переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це глава української держави розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері 7 вересня.

Співрозмовники обговорили багато тем: відповідальність держави-терориста, подальше посилення оборонних спроможностей України і фінансову підтримка нашої держави.

Зеленський подякував Шольцу за підтвердження 5 мільярдів євро макрофіну від Європейського Союзу.

"Важливе рішення, яке дасть нам змогу підтримати українців, забезпечити соціальні виплати для наших людей. Дякую також Єврокомісії та всім нашим партнерам у ЄС за цей фінансовий пакет", — зазначив він.

За словами президента, надання ще трьох мільярдів євро обговорюється, українська сторона очікує формат рішення.

Раніше Зеленський у зверненні розповів про "хороші новини з Харківщини".

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