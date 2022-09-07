Зеленський провів перемовини з Шольцом: про що говорили

Зеленський подякував Шольцу за підтвердження 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги від ЄС.
Президент Володимир Зеленський провів переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Про це глава української держави розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері 7 вересня.
Співрозмовники обговорили багато тем: відповідальність держави-терориста, подальше посилення оборонних спроможностей України і фінансову підтримка нашої держави.
Зеленський подякував Шольцу за підтвердження 5 мільярдів євро макрофіну від Європейського Союзу.
"Важливе рішення, яке дасть нам змогу підтримати українців, забезпечити соціальні виплати для наших людей. Дякую також Єврокомісії та всім нашим партнерам у ЄС за цей фінансовий пакет", — зазначив він.
За словами президента, надання ще трьох мільярдів євро обговорюється, українська сторона очікує формат рішення.
Раніше Зеленський у зверненні розповів про "хороші новини з Харківщини".
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