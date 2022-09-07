Днепр-1 – АЗ: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

В четверг, 8 сентября , днепровский "Днепр-1" проведет первый поединок группового раунда Лиги конференций сезона-2022/23 против нидерландского АЗ Алкмаара.

Команды проведут поединок в словацком Кошице на стадионе "Košická fotbalová aréna". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени. Это будет номинально домашний матч для подопечных Александра Кучера, ведь из-за полномасштабного вторжения со стороны РФ еврокубковые игры на территории Украины проводить запрещено.

В другом противостоянии группы "Вадуц" (Лихтенштейн) будет принимать кипрский "Аполлон". Эта игра также начнется 8 сентября в 22:00 по Киеву;

Поединки 2-го тура группового этапа Лиги конференций состоятся 15 сентября: "Аполлон" – "Днепр-1", АЗ – "Вадуц".

Добавим, что коллектив Кучера начал свой еврокубковый путь в этом сезоне с плей-офф Лиги Европы, однако там был бит кипрским АЕКом (1:2, 0:3). Как следствие, после вылета от киприотов "Днепр-1" переместился в группу третьего по престижности клубного турнира Европы.

АЗ Алкмаар, в свою очередь, для попадания в групповой этап Лиги конференций пришлось преодолеть три раунда квалификации. Команда Паскаля Янсена поочередно одолела в отборе "Тузлу Сити" (1:0, 4:0) из Боснии и Герцеговины, шотландский "Данди Юнайтед" (0:1, 7:0) и португальский "Жил Висенте" (4:0, 2:1).