"Днепр-1" разгромно проиграл второй матч АЕКу и вылетел в Лигу конференций

В четверг, 25 августа, днепровский "Днепр-1" потерпел поражение от кипрского АЕКа из города Ларнака в ответном поединке раунда плей-офф отбора Лиги Европы сезона-2022/23.

Встреча на стадионе "АЕК Арена" в Ларнаке завершилась со счетом 3:0 в пользу представителя Кипра.

Еще в первом тайме хозяева дважды поразили ворота украинского клуба. На 21-й минуте АЕК повел в счете благодаря голу Адама Дюрчо, а перед перерывом Рафа Лопеш удвоил преимущество своей команды.

На 78-й минуте Никос Энглезу довел дело до разгрома, забив третий мяч в ворота днепровского коллектива.

Первый матч, который состоялся 18 августа в Словакии и номинально был домашним для днепрян, завершился поражением украинского клуба со счетом 1:2. Таким образом, по сумме двух поединков киприоты оказались сильнее подопечных Александра Кучера со счетом 5:1 .

АЕК как победитель этой дуэли вышел в групповой этап Лиги Европы. В свою очередь, "Днепр-1" продолжит еврокубковый сезон в группе Лиги конференций.

Добавим, что ранее уже прекратили свой путь в еврокубках полтавская "Ворскла" и луганская "Заря". Они вылетели в квалификации Лиги конференций.

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