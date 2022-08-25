Оккупированный Мелитополь может остаться без тепла: власти призвали эвакуироваться

Отопительный сезон в оккупированном Мелитополе оказался под угрозой срыва, поэтому к его началу местные власти призвали жителей эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.
Уже больше месяца в Мелитополе нет газа.
Об этом заявил мэр Иван Федеров.
"Отопительный сезон в Мелитополе – под угрозой срыва. Больше месяца в городе нет газа, с которым связано 95% отопления. Перспективы появления газа нет. В Бердянске он пропал 3 месяца назад, однако его подачу до сих пор не возобновили", – говорится в сообщении.
Мэр подчеркнул, что слова российских оккупантов о якобы строительстве газопровода из Бердянска – фейк.
"До начала отопительного сезона остается 2 месяца, поэтому необходимо по возможности эвакуироваться из Мелитополя на подконтрольную Украине территорию", – призвал Федоров.
Напомним, в Запорожье 25 августа провели совещание по подготовке эвакуации населения в случае чрезвычайных ситуаций на Запорожской АЭС.
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