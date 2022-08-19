В Мелитополе оккупанты готовят диверсию: минируют котельные — мэр

Во временно оккупированном Мелитополе россияне готовят диверсии, чтобы обвинить украинские вооруженные силы.
В Мелитополе захватчики пройдут теплоцентрали и котельные. Таким образом, хотят обвинить Украину в срыве отопительного сезона в городе.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров в эфире национального телемарафона.
По его словам, за последние два дня оккупанты замновывают котельные, которых в городе есть три.
"Они их пройдут и хотят сделать диверсию для того, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины, силы сопротивления, действующие на территории города, а на них возложить ответственность за то, что нет отопления", - рассказал Федоров.
Мэр считает, что осенью россияне могут сделать коммунальный коллапс во временно оккупированной Запорожской области. Ведь на этих территориях нет газоснабжения и оккупанты не могут его восстановить.
По словам Федорова, оккупанты угрожают заминированием всех важных объектов инфраструктуры в случае отступления. Кроме того, у захватчиков панические настроения.
Напомним, городской голова Мелитополя Иван Федоров называет последние две недели адскими для врагов. Ведь практически каждый день раздаются взрывы в местах дислокации вражеской техники и складов боеприпасов армии России.
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