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У Мелітополі окупанти готують диверсію: мінують котельні - мер

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У Мелітополі окупанти готують диверсію: мінують котельні - мер

Фото: Associated Press

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни готують диверсії, аби звинуватити українські Збройні сили.

У Мелітополі загарбники мінують теплоцентралі та котельні. Таким чином хочуь звинуватити Україну у зриві опалювального сезону у місті.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

За його словами, протягом останніх двох днів окупанти замновують котельні, яких у місті є три. 

"Вони їх мінують і хочуть зробити диверсію для того, щоб звинуватити Збройні сили України, сили супротиву, які діють на території міста, а на них покласти відповідальність за те, що немає опалення", - розповів Федоров. 

Мер вважає, що восени росіяни можуть вдіяти комунальний колапс в тимчасово окупованій Запорізькій області. Адже на цих територіях немає газопостачання і окупанти не можуть його відновити.

За словами Федорова, окупанти погрожують замінуванням всіх важливих об’єктів інфраструктури у разі відступу. Крім того, у загабників наразі панічні настрої.

Нагадаємо, міський голова Мелітополя Іван Федоров називає останні два тижні пекельними для ворогів. Адже практично щодня лунають вибухи в місцях дислокації ворожої техніки та складів боєприпасів армії Росії.

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Дата публікації
Перегляди
464
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