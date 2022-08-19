Окупанти "набивають ціну" для Херсона, аби обміняти його на Донбас - військовий експерт

Росіяни не втримають правий берег Херсонської області, тому набивають ціну для переговорного процесу, аби "обміняти" цю територію на Донбас.

Те, що окупанти залишилися на правому березі – це суто політичне рішення верхівки влади, яке може стати підґрунтям для якихось майбутніх завдань.

Про це розповів військовий експерт Роман Світан в ефірі телеканалу "FreeДом".

"Це якраз приклад того, коли політика втручається в війну. З військової точки зору, після того, як російські окупаційні війська не пішли у наступ у бік Одеси та Придністров’я, мали б відкотитися на лівий берег і зайняти там оборону. Те, що вони залишилися на правому березі – це суто політичне рішення для якихось завдань, які в майбутньому можуть бути вчинені військово-політичним керівництвом (Росії - ред.)", - сказав Світан.

Експерт переконаний, що росіяни чудово розуміють, що втриматися на правому березі у них не вийде.

"Це причина, чому вони не проводять жодних тактичних дій для глибокої оборони. Будь-який військовий від полковника і вище скаже, що на правому березі російським військам втриматися неможливо протягом довгого або навіть не довгого часу. Перекидати на правий берег все нові й нові частини для того, щоб вони там згоріли – теж немає жодного сенсу", - зазначив експерт.

Світан вважаєЮ, що псевдореферендуми і все, що окупанти зараз роблять на правому березі Дніпра, лише спосіб "набити ціну" для майбутніх територіальних обмінних процесів.

"Найімовірніше, що правий берег Херсонської області росіяни готують для обміну. Вони хочуть обміняти його на Донбас і Крим. Один з варіантів – це повернути нам Херсон і правобережжя аж до того, що вони підуть з Мелітополя і з півдня, але залишать за собою Донбас. Вони збільшують вартість цього переговорного моменту, пов’язаного з Херсоном. Обороняти його неможливо", - резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, ґрунтовна частина російських командирів "евакуювалася" з правого берега Херсонської області. Зокрема, сталося це і в результаті дій на фронті 18 серпня. Адже напередодні обмінний фонд поповнився двома представниками російських окупаційних військ.

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