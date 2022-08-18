Взяття ЗСУ Херсона доб'є Путіна - Піонтковський

Це може призвести до його відставки, або й до фізичного знищення.

Таку думку в ефірі ТСН висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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"Зараз вже йде боротьба Путіна за власне житття. Чим цікава реакція російського політикуму на перші атаки в Криму. Для мене - це була репетиція, такий собі тестовий прогон реакції, яка послідує в Москві на визволення Херсона. Я завжди попереджував, що визволення Херсона викличе так звану шокову реакцію як у "глибинного" народа, так і в бункері. Буде реалізований такий собі принцип, який панує у будь-які кримінальній структурі, а російське військово-політичне керівництво є такою типовою кримінальною структурою - "опущений пахан - вже не пахан". Після звільнення Херсона, я вас запевняю, ми знову побачимо демонстрацію "Лебединого озера" і почуємо, що "товариш Путін скоїв серйозні помилки в українському питанні і за станом здоров'я не може в подальшому виконувати свої прямі обов'язки президента". Чи за класичною формою Галіча "Виявився наш батько не батьком, а сукою". Такі переходи тиранів дуже швидко відбуваються. Пам'ятаєте, як Чаушеску розстріляли за кілька годин після мітингу, де він звертався до улюбленого народа", - сказав Піонтковський.

Він додав, що не треба будувати ілюзії, що до влади в Росії прийдуть якісь "чудові люди", які будуть будувати "прекрасну і світлу ліберальну Росію". За його словами, прийдуть до влади ті ж самі люди "з бункера", такі ж негідники, як і Путін, але які будуть змушені рахуватися із реаліями,. Вони звалять все на Путіна і приймуть "колективний ультиматум Заходу" щодо переговорів щодо припинення вогню , виведення військ з території України та Криму.

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