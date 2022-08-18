У ЄС ініціюють припинення екстрадиції громадян РФ до країни-агресорки

В ЄС можуть припинити всі процедури екстрадиції російських громадян із Євросоюзу до країни-агресорки.

Із закликом дати чітку рекомендацію державам-членам ЄС припинити всі процедури екстрадиції російських громадян із Євросоюзу до Росії до Європейської комісії звернувся депутат Європарламенту від Болгарії Радан Канев.

Про це пише Euractiv.

"Усі гарантії, надані Російською Федерацією у питаннях прав людини, є не більш ніж порожніми деклараціями, а будь-якому громадянину Росії, який бере участь у відкритій антивоєнній та опозиційній діяльності, загрожують не лише тортури, приниження та нелюдське поводження, а й навіть загрожує дієвий, якщо не офіційно винесений, смертний вирок", — пояснив свою позицію Канев.

Він додав, що потрібно зупинити всі процедури екстрадиції росіян до РФ, а особливо - коли вони виступають проти путінського режиму. Наразі ініціатива перебуває на етапі збору підписів серед депутатів Європарламенту.

Як зазначається, це необхідно і для запобігання екстрадиції до РФ росіянина Олексія Алчина, який спалив свій паспорт у Болгарії на знак протесту проти війни в Україні. Росія ж вимагала екстрадиції Алчина через справу про податкове шахрайство.

Чоловік та його дружина переконані, що російський запит політично мотивований. Він, ймовірно, буде екстрадований до країни походження за рішенням болгарського суду.

Нагадаємо, у Фінляндії почнуть скорочувати кількість виданих росіянам віз.

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