Обмежень бити по Криму немає, чекаємо на ракети ATACMS від США - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Україна немає заборони від союзників та партнерів не завдавати ударів по військових об'єктах РФ в окупованому Криму.

Резніков зауважив, що Україна та США домовлялися, щоб ЗСУ не били по РФ, але коли йдеться про окуповані країною-терористкою українські території - це правило не працює.

Про це міністр оборони розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".

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"У нас є домовленості зі США, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам штатами і партнерами, по території Російської Федерації. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де є ворог, то, відповідно, у нас таких обмежень немає", - заявив Резніков.

Також він висловив сподівання, що США нададуть Україні ракети ATACMS для установок HIMARS, які здатні бити на 150 та 300 км.

"Маю надію, що буде ухвалене політичне рішення щодо ракет ATACMS, які дадуть дуже багато позитиву на полі бою для України та всього цивілізованого світу, як HIMARS вже змінили дуже сильно картинку бою", - заявив Резніков.

У цьому ж інтерв'ю Резніков повідомив, скільки окупантів воюють проти України.

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