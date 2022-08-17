Ограничений бить по Крыму нет, ждем ракеты ATACMS от США — Резников

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что у Украины нет запрета от союзников и партнеров не наносить удары по военным объектам РФ в оккупированном Крыму.

Резников отметил, что Украина и США договаривались, чтобы ВСУ не били по РФ, но когда речь идет об оккупированных страной-террористкой украинских территориях — это правило не работает.

Об этом министр обороны рассказал в интервью "Голосу Америки".

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"У нас есть договоренности с США, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам штатами и партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где есть враг, то, соответственно, у нас таких ограничений нет", — заявил Резников.

Также он выразил надежду, что США предоставят Украине ракеты ATACMS для установок HIMARS, способных бить на 150 и 300 км.

"Надеюсь, что будет принято политическое решение относительно ракет ATACMS, которые дадут очень много позитива на поле боя для Украины и всего цивилизованного мира, как HIMARS уже изменили очень сильно картинку боя", — заявил Резников.

В этом же интервью Резников сообщил, сколько кафиров воюют против Украины.

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