Ограничений бить по Крыму нет, ждем ракеты ATACMS от США — Резников

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что у Украины нет запрета от союзников и партнеров не наносить удары по военным объектам РФ в оккупированном Крыму.
Резников отметил, что Украина и США договаривались, чтобы ВСУ не били по РФ, но когда речь идет об оккупированных страной-террористкой украинских территориях — это правило не работает.
Об этом министр обороны рассказал в интервью "Голосу Америки".
"У нас есть договоренности с США, что мы не будем использовать оружие, предоставленное нам штатами и партнерами, по территории Российской Федерации. Но если мы сегодня говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где есть враг, то, соответственно, у нас таких ограничений нет", — заявил Резников.
Также он выразил надежду, что США предоставят Украине ракеты ATACMS для установок HIMARS, способных бить на 150 и 300 км.
"Надеюсь, что будет принято политическое решение относительно ракет ATACMS, которые дадут очень много позитива на поле боя для Украины и всего цивилизованного мира, как HIMARS уже изменили очень сильно картинку боя", — заявил Резников.
В этом же интервью Резников сообщил, сколько кафиров воюют против Украины.
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