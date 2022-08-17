Китай відправляє до Росії свої війська для навчань: які ще країни долучаться

Китай оголосив 17 серпня, що відправить своїх військових до Росії для участі у спільних навчаннях за участю кількох інших країн. Серед них – Білорусь, Індія, Монголія і Таджикистан.

Міноборони КНР запевнило, що участь військ у спільних навчаннях "не пов’язана з поточною міжнародною та регіональною ситуацією". Очевидно, йдеться про війну Росії проти України.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У китайському оборонному відомстві також заявили, що військові навчання є частиною поточної двосторонньої річної угоди про співпрацю. Схожі спільні навчання під керівництвом Росії за участі Китаю вже відбувалися останніми роками.

"Метою (навчань – ред.) є поглиблення прагматичного та дружнього співробітництва з арміями країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної взаємодії між сторонами-учасницями та посилення спроможності реагувати на різноманітні загрози безпеці", – йдеться в заяві Міноборони Китаю.

Зауважимо, що 16 серпня міністр оборони КНР Вей Фенхе виступив на 10-й Московській конференції та заявив,що його країна захищатиме не лише мир, і й свої національні інтереси – і не терпітиме "сепаратистських схем" щодо незалежності Тайваню.

Нагадаємо, американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Китай спостерігає, чи досягне Росія успіху у війні проти України. Адже успіх РФ означитиме, що відкрита агресія працює, а Захід не протидіє цьому. Тоді КНР отримає зелене світло робити з Тайванем все, що заманеться.

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