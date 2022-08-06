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Китай збільшує свій ядерний арсенал у 3-4 рази — Пентагон

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Китай збільшує свій ядерний арсенал у 3-4 рази — Пентагон

Фото: ТСН.ua

У міністерстві оборони США не бачать бажання з боку Пекіна обговорювати майбутнє ядерної безпеки.

Заступник Міністра оборони США з політичних питань Колін Кол вважає, що Китай нарощує свій ядерний потенціал, збільшуючи арсенал стратегічної зброї у 3-4 рази. 

Про це він заявив на Конференції ООН з перегляду Договору про нерозповсюдження ядерної зброї в Нью-Йорку, повідомляє пресслужба Пентагону.

"Китай прямо зараз перебуває в процесі нарощування ядерного арсеналу дуже швидкими темпами - в три або навіть в чотири рази", - зазначив заступник міністра.

Кол підкреслив, що в Пентагоні раніше чули заяви КНР про намір обговорювати питання стратегічної стабільності, але у Вашингтоні не бачать дійсної готовності Пекіна до такої роботи.

Він також наголосив, що Пентагон не бажає нічого іншого, ніж повної ліквідації всієї ядерної зброї у світі.

Нагадаємо,  МЗС Китаю запевнили, що країна дотримується стратегії самооборони в ядерній сфері, тому не застосовуватиме ядерну зброю першою.

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