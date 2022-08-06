У Білорусі судитимуть співачку: в центрі Мінська виконувала пісні “Океану Ельзи” (відео)

Білоруська співачка Мерієм “Гера” Герасименко була затримана після того, як під час свого виступу в центрі Мінська біля бару "Банки-бутылки" виконала треки знаменитого українського рок-гурту "Океан Ельзи". Зокрема, вокалістка заспівала хіт колективу "Обійми".

Як повідомляє білоруське видання “Зеркало”, після концерту Мерієм опублікувала у соцмережах відео з концерту, залишаючи на них смайлики та стікери у синьо-жовтих кольорах.

Тим самим співачка привернула увагу пропагандистів та силовиків, які й раніше стежили за її діяльністю. Зокрема, білоруські правоохоронці, відстеживши рух коштів на її рахунку, дійшли висновку, що певну суму вона пожертвувала на купівлю “Байрактару” для Збройних сил України.

Не сподобалося прихильникам диктаторського режиму Лукашенка те, що співачка на вуличному концерті виступала у білій футболці із червоним серцем на грудях. Як відомо, біло-червоно-білий прапор у Білорусі вважається головним символом протесту.

Цей концерт різко розкритикував одіозний журналіст білоруського телеканалу СТВ Григорій Азарьонок, головний рупор пропаганди в Білорусі.

Після виступу Мерієм Герасименко перестала з'являтися в соцмережах, а телефони її студії не відповідають. Обізнані джерела стверджують, що співачку затримано, як і власника бару "Банки-бутылки", біля якого проходив концерт.

За повідомленням місцевих Telegram-каналів суд над співачкою має відбутися в понеділок, 8 серпня.

Нагадаємо, у Білорусі стікери з назвами "Luka" та "Sasha 3%", які присвячені самопроголошеному президенту Лукашенку, визнали екстремістськими матеріалами.

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