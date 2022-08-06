В Беларуси будут судить певицу: в центре Минска исполняла песни "Океана Эльзы" (видео)

Белорусская певица Мэрием Гера Герасименко была задержана после того, как во время своего выступления в центре Минска возле бара "Банки-бутылки" исполнила треки знаменитой украинской рок-группы "Океан Эльзы". В частности, вокалистка спела хит коллектива "Обійми".

Как сообщает белорусское издание "Зеркало", после концерта Мэрий опубликовала в соцсетях видео с концерта, оставляя на них смайлики и стикеры в сине-желтых цветах.

Тем самым певица привлекла внимание пропагандистов и силовиков, и раньше следивших за ее деятельностью. В частности, белорусские правоохранители, отследив движение средств на ее счету, пришли к выводу, что определенную сумму она пожертвовала на покупку Байрактара для Вооруженных сил Украины.

Не понравилось поклонникам диктаторского режима Лукашенко то, что певица на уличном концерте выступала в белой футболке с красным сердцем на груди. Как известно, бело-красно-белый флаг в Беларуси считается главным символом протеста.

Этот концерт подверг резкой критике одиозный журналист белорусского телеканала СТВ Григорий Азаренок, главный рупор пропаганды в Беларуси.

После выступления Мэрием Герасименко перестала появляться в соцсетях, а телефоны ее студии не отвечают. Осведомленные источники утверждают, что певица задержана, как и владелец бара "Банки-бутылки", возле которого проходил концерт.

По сообщению местных Telegram-каналов, суд над певицей должен состояться в понедельник, 8 августа.

Напомним, в Беларуси стикеры с названиями "Luka" и "Sasha 3%", посвященные самопровозглашённому президенту Лукашенко, признали экстремистскими материалами.

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