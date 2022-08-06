Китай увеличивает свой ядерный арсенал в 3-4 раза - Пентагон

В министерстве обороны США не видят желания со стороны Пекина обсуждать будущее ядерной безопасности.

Заместитель Министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол считает, что Китай наращивает свой ядерный потенциал, увеличивая арсенал стратегического оружия в 3-4 раза.

Об этом он заявил на Конференции ООН по пересмотру Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба Пентагона.

"Китай прямо сейчас находится в процессе наращивания ядерного арсенала очень быстрыми темпами – в три или даже в четыре раза", — отметил замминистра.

Также читайте МИД Китая ввел санкции против Нэнси Пэлоси из-за ее визита на Тайвань

Кол подчеркнул, что в Пентагоне ранее слышали заявления КНР о намерении обсуждать вопросы стратегической стабильности, но в Вашингтоне не видят действительной готовности Пекина к такой работе.

Он также подчеркнул, что Пентагон не желает ничего иного, чем полной ликвидации всего ядерного оружия в мире.

Напомним, МИД Китая заверили, что страна придерживается стратегии самообороны в ядерной сфере, поэтому не будет применять ядерное оружие первым.

Читайте также: