В Китае сделали заявление о ядерном оружии – своем и США

В МИД Китая заверили, что страна придерживается стратегии самообороны в ядерной сфере, поэтому не будет применять ядерное оружие первой.

В то же время в ведомстве заявили, что США "должны вывести свое ядерное оружие из Европы и не размещать его в других странах мира".

Об этом директор департамента по контролю вооружений МИД КНР Фу Цун заявил во время конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Китай предан пути мирного развития и ядерной стратегии самообороны и обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах", — сказал китайский чиновник.

Ранее издание Global Times писало, что вооруженные силы Китая планируют запуск боевых ракет во время начавшихся у Тайваня учений.

Напомним, 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на угрозы Китая отомстить за визит.

Ответ на визит Пелоси пришел быстро. Армия КНР, объявив о начале учений вечером 2 августа, отклонилась от предварительного официального заявления об учениях между 4 и 7 августа.

Кроме того, 20 самолетов ВВС Китая снова вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Почему визит Нэнси Пелоси на Тайвань неприемлем для Китая

Читайте также: