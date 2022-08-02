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У Китаї зробили заяву про ядерну зброю – свою та США

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У Китаї зробили заяву про ядерну зброю – свою та США

Фото: Associated Press

У МЗС Китаю запевнили, що країна дотримується стратегії самооборони в ядерній сфері, тому не застосовуватиме ядерну зброю першою.

Водночас у відомстві заявили, що США "мають вивести свою ядерну зброю з Європи і не розміщувати її в інших країнах світу".

Про це директор департаменту контролю над озброєнням МЗС КНР Фу Цун заявив під час конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Китай відданий шляху мирного розвитку та ядерної стратегії самооборони і зобов'язується ніколи не застосовувати першим ядерну зброю за жодних обставин", – сказав китайський чиновник.

Раніше видання Global Times писало, що збройні сили Китаю планують запуск бойових ракет під час навчань, які розпочнуться біля Тайваню.

Нагадаємо, 2 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань, попри погрози Китаю помститися за візит.

Відповідь на візит Пелосі надійшла швидко. Армія КНР, оголосивши про початок навчань увечері 2 серпня, відхилилася від попередньої офіційної заяви про навчання між 4 та 7 серпня. 

Окрім того, 20 літаків ВПС Китаю знову увійшли до зону протиповітряної оборони Тайваню.

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Чому візит Ненсі Пелосі на Тайвань неприйнятний для Китаю

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