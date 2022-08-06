Папа Римський зустрівся з митрополитом Московського патріархату

У п’ятницю, 5 серпня, Папа Римський Франциск зустрівся у Ватикані з митрополитом Антонієм, якого називають другим за впливом лідером Російської православної церкви.

Про це повідомило видання Vatican News.

Це був перший візит до Ватикану митрополита Антонія в статусі нового голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату. Подробиці цієї приватної аудієнції в офіційному повідомленні не розголошують.

Російське інформаційне агентство “Интерфакс” повідомило з посиланням на заяву Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату, що під час зустрічі обговорювалися "численні питання, що стоять на порядку денному православно-католицьких відносин, у тому числі в контексті політичних процесів, що відбуваються у світі".

Зустріч відбулася перед анонсованою зустріччю Папи Римського Франциска з патріархом РПЦ Кирилом, який, як відомо, підтримує війну в Україні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що приїздом до України Папа Римський Франциск підтримав би вірян, а також допоміг би вирішити певні гуманітарні питання.

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