Кулеба пояснив, чим важливий візит Папи Римського до України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що приїздом до України Папа Римський Франциск підтримав би вірян, а також допоміг би вирішити певні гуманітарні питання.

Очільник українського відомства впевнений, якби Папа відвідав Україну, він би побачив на власні очі страшні наслідки війни та страждання українського народу.

Про це голова МЗС України розповів в ефірі спільного телемарафону у четвер, 7 липня.

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"По-перше, у Папи Римського є мільйони вірян на території України. Я переконаний, що це був би сильний момент натхнення та підтримки з боку Папи українців, які несуть на своїх плечах тягар війни. По-друге, Папа зберігає велику роль миротворця у міжнародній політиці", - сказав Кулеба.

Раніше повідомляли, що Папа Римський хоче відвідати Москву і Київ, щоб спробувати допомогти завершити війну. Він планує відвідати РФ та Україну після закінчення своєї поїздки до Канади, яка очікується наприкінці липня. Понтифік розповів, що насамперед хотів би відвідати Росію для того, щоб схилити російське керівництво до припинення війни проти України.