Победитель "Лиги смеха" дошел пешком от Черного моря до Говерлы и собрал деньги для ВСУ

От Черного моря до Говерлы. Победитель "Лиги смеха" Марк Куцевалов прошел пешком путь от Черноморска до запада Украины, чтобы собрать средства на три машины скорой помощи для военных.

Об этом 25 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Стендап-комик, которого называют мастером импровизаций, ни разу не ходил в походы, но решил преодолеть долгий путь ради своей цели. О походе Марк ежедневно рассказывал в соцсетях и подписчики активно донатили для ВСУ.

850 км мужчина планировал преодолеть ко Дню Независимости. Он не только успел, но и собрал почти 3 млн грн, которых хватит на три кареты "скорой". Накануне со своими единомышленниками комик поднялся на Говерлу, где и финишировал. По дороге к Марку присоединялись другие люди. Впрочем, полное расстояние одолел только он.

"Надо идти, надо идти. Собрали деньги, но надо еще дойти. С Владом бежим пешком на Говерлу. Нам еще немного осталось", — сказал Марк.

Напомним, чтобы ускорить победу и возвращение дедушки, 10-летняя девочка продает собственные вкусности и собирает деньги для ВСУ.

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