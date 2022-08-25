Звезду фильма "Один дома" обвинили в изнасиловании

Известный актер Девин Ретрей, которой сыграл База в новогодней комедии "Один дома", попал в громкий скандал.

45-летнюю знаменитость обвинили в изнасиловании, которое якобы имело место быть в 2017 году в квартире знаменитости в Манхэттене. Актера обвинила девушка, по имени Лиза Смит. Она заявила, что уже давно написала заявление в полицию. Впрочем, дело не рассматривалось.

Девин Ретрей / Фото: Getty Images

Девушка убеждена, что Девин ей подсыпал наркотики и изнасиловал. Лиза утверждает, когда она очнулась, то не могла двигаться и не понимала, что происходит, пишет CNN.

Сам же Девин все отрицает и говорит, что такого не было.

Напомним, в прошлом году знаменитость тоже был в центре скандала. Возлюбленная знаменитости обратилась в полицию и обвинила Ретрея в домашнем насилии. По словам девушки, артист избил ее и пытался удушить. Девина тогда задержала полиция, однако со временем отпустила под залог в размере 25 тысяч долларов.

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