Зірку стрічки "Сам удома" звинуватили у зґвалтуванні

Американський актор Девін Ретрей знову потрапив у гучний скандал.
Відомий актор Девін Ретрей, якій зіграв База в новорічній комедії "Сам удома", потрапив у гучний скандал.
45-річну знаменитість звинуватили у зґвалтуванні, яке нібито сталося 2017 року у квартирі знаменитості на Мангеттені. Актора звинуватила дівчина на ім'я Ліза Сміт. Вона заявила, що вже давно написала заяву до поліції. Утім, справу не розглядали.
Дівчина переконана, що Девін підсипав їй наркотики та зґвалтував. Ліза стверджує, що коли вона прокинулася, то не могла рухатися і не розуміла, що відбувається, пише CNN.
Сам же Девін все заперечує і говорить, що такого не було.
Нагадаємо, минулого року знаменитість теж був у центрі скандалу. Кохана знаменитості звернулася до поліції і звинуватила Ретрея в домашньому насильстві. За словами дівчини, артист побив її та намагався задушити. Девіна тоді затримала поліція, проте згодом відпустила під заставу в розмірі 25 тисяч доларів.
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