Зірку стрічки "Сам удома" звинуватили у зґвалтуванні

Відомий актор Девін Ретрей, якій зіграв База в новорічній комедії "Сам удома", потрапив у гучний скандал.

45-річну знаменитість звинуватили у зґвалтуванні, яке нібито сталося 2017 року у квартирі знаменитості на Мангеттені. Актора звинуватила дівчина на ім'я Ліза Сміт. Вона заявила, що вже давно написала заяву до поліції. Утім, справу не розглядали.

Девін Ретрей / Фото: Getty Images

Дівчина переконана, що Девін підсипав їй наркотики та зґвалтував. Ліза стверджує, що коли вона прокинулася, то не могла рухатися і не розуміла, що відбувається, пише CNN.

Сам же Девін все заперечує і говорить, що такого не було.

Нагадаємо, минулого року знаменитість теж був у центрі скандалу. Кохана знаменитості звернулася до поліції і звинуватила Ретрея в домашньому насильстві. За словами дівчини, артист побив її та намагався задушити. Девіна тоді затримала поліція, проте згодом відпустила під заставу в розмірі 25 тисяч доларів.

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