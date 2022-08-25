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Зеленський мав розмову з Байденом: про що говорили

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Зеленський мав розмову з Байденом: про що говорили

Скриншот з відео

Володимир Зеленський подякував за непохитну безпекову та фінансову підтримку українського народу з боку США. 

Глава держави Володимир Зеленський розмовляв телефоном з президентом США Джо Байденом. 

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Провів чудову розмову з @POTUS (президент США Джо Байден - ред.). Подякував за непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову – з боку США. Обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини", – написав президент.

Тож Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну в боротьбі за свободу в протистоянні з Росією. 

Нагадаємо, у середу, 24 серпня, президент США Джо Байден оголосив найбільший пакет військової допомоги від початку широкомасштабної війни. Лідер Америки оголосив про надання Україні пакету допомоги на 3 млрд доларів. До нього входять сучасні системи ППО, безпілотники та ракетні системи з лазерним наведенням VAMPIRE.

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Дата публікації
Перегляди
3613
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