Зеленський мав розмову з Байденом: про що говорили

Володимир Зеленський подякував за непохитну безпекову та фінансову підтримку українського народу з боку США.

Глава держави Володимир Зеленський розмовляв телефоном з президентом США Джо Байденом.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Провів чудову розмову з @POTUS (президент США Джо Байден - ред.). Подякував за непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову – з боку США. Обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини", – написав президент.

Провів чудову розмову з @POTUS. Подякував за непохитну підтримку українського народу – безпекову та фінансову – з боку США. Обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. pic.twitter.com/BwqU0KSKWU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2022

Тож Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну в боротьбі за свободу в протистоянні з Росією.

Нагадаємо, у середу, 24 серпня, президент США Джо Байден оголосив найбільший пакет військової допомоги від початку широкомасштабної війни. Лідер Америки оголосив про надання Україні пакету допомоги на 3 млрд доларів. До нього входять сучасні системи ППО, безпілотники та ракетні системи з лазерним наведенням VAMPIRE.

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