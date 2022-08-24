Системи ППО та безпілотники: Пентагон повідомив, яке озброєння США передають Україні

У середу, 24 серпня, президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету допомоги на 3 млрд доларів.

До цього пакета військової допомоги входять сучасні системи ППО, безпілотники та ракетні системи з лазерним наведенням VAMPIRE.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

"Цей пакет заходів оголошується в День Незалежності України, підкреслює зобов’язання США підтримувати Україну в довгостроковій перспективі – це багаторічні інвестиції для зміцнення Збройних сил України, які продовжують захищати свій суверенітет перед обличчям російської агресії", - йдеться у повідомленні.

У новому пакеті військової допомоги США передадуть Україні таке озброєння:

6 зенітно-ракетних систем NASAMS з боєприпасами; додаткові артилерійські боєприпаси;

до 24 протиартилерійських радіолокаційних станцій;

американські безпілотники Puma та обладнання для систем UAS Scan Eagle;

безпілотні авіаційні системи VAMPIRE;

ракетні системи з лазерним наведенням;

сплата обслуговування та навчання.

"Від січня 2021 року Сполучені Штати виділили понад 13,5 млрд доларів на безпекову допомогу Україні. Загалом Сполучені Штати виділили понад 15,5 млрд доларів на безпекову допомогу Україні від 2014 року", - наголосили в Пентагоні.

Нагадаємо, 24 серпня в Білому домі оголосили про найбільший пакет військової допомоги Україні від початку війни 24 лютого. Офіційна цифра – 2,98 млрд дол.

Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, до пакета увійшли системи протиповітряної оборони, безпілотні авіаційні комплекси, артилерійські системи та радари.

Також Зеленський подякував Байдену за майже $3 мільярди допомоги.

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