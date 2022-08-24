Відомий американський актор, режисер та сценарист Сильвестр Сталлоне розлучається після 25 років шлюбу.

Відомо, що документи на розірвання шлюбу подала в п'ятницю до суду округу Палм-Біч, штат Флорида, Дженіфер Флавін.

Загалом, причина їхнього розлучення невідома. Втім, у документах, які змогло отримати видання Сloserweekly зазначається, що Дженіфер назвала "їхній шлюб безповоротно зруйнованим".

Сильвестр Сталлоне з ексдружиною / Фото: instagram.com/officialslystallone

Також Флавін стверджувала, що "чоловік навмисно розтратив сімейне майно". В документах дружина Сталлоне просить, щоб "чоловіку було заборонено продавати, передавати чи розпоряджатися будь-якими активами під час розгляду цієї справи".

Нині Дженіфер хоче повернути своє ім'я та просить, щоб певні активи та зобов'язання, які вони нажили у шлюбі за 25 років, були "справедливо розподілені".

Сам же Сильвестр Сталлоне поки не коментує їхнє розлучення. Утім, він також підігрів чутки про нього. Нещодавно він перебив татуювання на руці з портретом його дружини. Нині там зображений його пес на прізвиська Буткус.

Сильвестр Сталлоне із собакою / Фото: instagram.com/officialslystallone

Зазначимо, Сильвестр Сталлоне одружився з Дженіфер Флавін 1997 року. За 25 років шлюбу у них народилися три доньки - Софія, Сістін та Скарлет.

Дружина Сильвестра Сталлоне з дітьми / Фото: instagram.com/officialslystallone

Нагадаємо, нещодавно лідер американського металгурту Metallica Джеймс Гетфілд подав документи на розлучення. Він також прожив з дружиною 25 років у шлюбі.

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