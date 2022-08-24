Известный американский актер, режиссер и сценарист Сильвестр Сталлоне разводится после 25 лет брака.

Известно, что документы на расторжение брака подала в пятницу в суд округа Палм-Бич, штат Флорида, Дженнифер Флавин.

В общем, причина их развода неизвестна. Впрочем, в документах, которые смогло получить издание Сloserweekly, Дженнифер назвала "их брак безвозвратно разрушенным".

Сильвестр Сталлоне с экс-женой / Фото: instagram.com/officialslystallone

Также Флавин утверждала, что "муж намеренно растратил семейное имущество". В документах экс-жена Сталлоне просит, чтобы "супругу было запрещено продавать, передавать или распоряжаться любыми активами при рассмотрении этого дела".

Сейчас Дженнифер хочет вернуть свое имя и просит, чтобы определенные активы и обязательства, которые они нажили в браке за 25 лет, были "справедливо распределены".

Сам же Сильвестр Сталлоне пока не комментирует их развод. Впрочем, он также подогрел слухи об их разводе. Недавно он перебил татуировку на руке, где был набит портрет его жены. Сейчас там изображен его пес по прозвищу Буткус.

Сильвестр Сталлоне с собакой / Фото: instagram.com/officialslystallone

Отметим, Сильвестр Сталлоне женился на Дженнифер Флавин в 1997 году. За 25 лет брака у них родилось три дочери – София, Систин и Скарлет.

Жена Сильвестра Сталлоне с детьми / Фото: instagram.com/officialslystallone

Напомним, недавно лидер американской металл-группы Metallica Джеймс Гэтфилд подал документы на развод. Он также прожил с супругой 25 лет в браке.

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